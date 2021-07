Kellele on mõeldud hoiu-laenuühistud? 

Hoiu-laenuühistud pakuvad osaliselt samu teenuseid, mis pangadki, kuid olemuselt pangaga tegemist siiski pole. Nii nagu nimetuski ütleb, on hoiu-laenuühistus võimalik oma raha hoiustada, ent vajadusel sealt hoopis laenu võtta. Laias laastus saavad kokku inimesed, kellel on vaba raha ning inimesed, kellel on tarvis laenu võtta.

„Et selline kahepoolselt kasulik tegevus jätkusuutlik püsiks, peab ühingut väga hästi majandama,“ ütleb Eesti Hoiuse kontori juhataja Jekaterina Semjonova. „Laenu andmine sisaldab endas alati riske, mistõttu näeme palju vaeva, et neid minimeerida. Seetõttu on Eesti Hoiuse laenud alati kinnisvaraga tagatud, et hoiustajate huvid oleks kaitstud,“ lisab ta.

Hoiustaja ei pea olema finantsekspert

Inimene, kes otsib võimalusi oma säästud kasvama panna, on kahtlemata veidi teadlikum nendest, kes eelistavad raha sukasääres hoida, kuid spetsiifilisi süvateadmisi hoiustamine ei nõua. „Meie liikmed on täiesti tavalised inimesed, enamasti vanuses umbes 55-64, käivad tööl või on juba pensionile jäänud. Leidub nii mehi kui naisi. Mõnel on täpselt teada, millisesse hoiusesse ta raha paigutada soovib, kuid väga sageli nõustame ka kontoris kohapeal ja aitame sobiva valiku teha,“ iseloomustab Semjonova ühistu liikmeid ja kliente.

Populaarseim valik hoiustamiseks on Eesti Hoiuses praegu Tähtajaline hoius, mis on väga mugavate tingimustega. „Hoiustaja saab ise valida, kas soovib intressi saada korra kuus, kvartalis, aastas või perioodi lõpus. Intress on sel hoiusel püsivalt kõrge ning perioodi lõpus on võimalik tähtajalist hoiust pikendada ka koos põhiosale lisandunud intressiga,“ kirjeldab Semjonova.

Mitte ainult rikastele

Loomulikult peab paika väide, et mida rohkem vaba raha hoiu-laenuühistusse paigutada, seda suuremaid summasid annab sellega juurde teenida. Aga kindlasti ei pea hoiustamiseks olema püstirikas.