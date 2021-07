SARIMÜRGITAJA LIIKVEL? Loomad surevad südamerohi organismis. Loomakaitsja: koeratapja saadakse kätte haruharva 

Võrumaa koertekasvatuses on sel aastal surnud kaks koera sarnaste sümptomitega.

„Kardame oma koerte elu pärast!“ ütleb Võrumaa koerakasvataja Lily Mals, kes on aasta jooksul kaotanud kaks looma. Ta kahtlustab, et loomad mürgitati. Loomakaitsja Heiki Valner teab omast kogemusest, et loomatapjad saadakse kätte haruharva.