MEELEHEITLIK PLAAN: Kaplinna politseinikud vahistasid põgenenud vangi asendamiseks kodutu mehe 

Kodutu mehe väited, et ta pole milleski süüdi, laekusid kurtidele kõrvadele. Ta veetis öö trellide taga. Hommikul saabus uurija ja mõistis toimikut kontrollides, et midagi on valesti. Tema ees seisnud isik ei vastanud sugugi algselt arreteeritud isiku kirjeldusele. Pärast põgusat uurimist sai detektiiv aru, et politseinikud olid vahistanud vanglas istuva mehe, sest tegelik kinnipeetav oli nende valve all põgenenud.