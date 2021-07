Istungilt eemaldatud inimene kutsus kohtunikule politsei  

Tegemist oli tsiviilasja istungiga Valga kohtumajas. „Kohus selgitas istungile tulnud pealtvaatajatele, et koroonaepideemia olukorraga seoses on saalis viibijate arv piiratud,“ rääkis Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman. „Isik esitas vastuväiteid ning saalist eemaldumise järgselt kutsus politsei, et nõuda enda saali lubamist. Politsei istungi käiku ei sekkunud.“ Eesti Ekspress on kirjutanud, et kui kohtunik piiras inimeste arvu saalis, kutsus isik politsei ja nõudis enda sisse laskmist.