Praamiga vastu rampi: TS Laevad on valmis presidendi auto kahjud hüvitama  

Presidendi kantseleist öeldi, et presidendi autol on väikesed vigastused. Presidendi turvalisuse ja auto eest vastutab politsei-ja piirivalveamet. „Nagu tavaliste selliste õnnetuste puhul peab autoomanik pöörduma TS Laevade poole ja koostöös kindlustuse ja autoomanikuga leiame lahenduse ja kompenseerime kulud, kui need on tekitatud laeva poolt,“ selgitas Õhtulehele Guldar Kivro, TS Laevade juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht , et TS Laevad on valmis kahju kompenseerima.