Mis saab neidudest, kelle kutt kaitseväkke läheb? „Ma hakkasin kloostrielu elama!” 

Kaitseväkke minejatest ei jää maha mitte ainult mahaaetud juuksepahmakad ja nukrad emad, vaid nii mõnegi noormehe puhul ka igatsevad tütarlapsed. „Ma ütleks, et see on kaitseväe süü,“ lajatab pettunud neiu, et ajateenistus on ta kooselu ohtu seadnud.