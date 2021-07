Müsteerium: soomlane elab juba pool aastat Tallinna lennujaamas 

Tallinna lennujaama pagasi äraandmise laua juures käib sagin. Ent selle saatel istub üksinda akende all kõigest eemale hoidev habetunud mees. Väljas on kolmkümmend kraadi sooja, kuid tal on seljas must sulejope, jalas lääpas kingad ja silmile tõmmatud must suvemüts. Tema kõrval on kotte täis pagasikäru koos paari pooliku veepudeliga ja ainsana tol hetkel tema ümber sagijaist pole tal kavatsuski end mõnele väljuvale lennukile registreerida.