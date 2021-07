ÕL EKSPERIMENT: kumb on odavam – kas sõita tööle elektritõukeratta või oma autoga? 

Kaks nädalat tagasi tabas paljusid autojuhte pehmelt öeldes ebameeldiv üllatus: bensiini 95 liitri eest küsiti 1,469 ja 98 eest 1,519 eurot. Diislikütuse hind on tõusnud 1,229 eurole liitri kohta. Paljud autojuhid mõtlevad, kas ei peaks mitte kasutama ühissõidukeid või siis sõitma tööle rattaga? Kui praktiline on selline lähenemine ja kui palju aitab see raha kokku hoida? Otsustasin seda uurida. Varusin katseks kaks tööpäeva – teisipäeva ja kolmapäeva. Esimesel päeval sõitsin autoga hommikusel tipptunnil kell 8.45 Haaberstist tööle kesklinna ja kell 16 koju. Järgmisel päeval elektrilise tõukerattaga.