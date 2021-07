USA piirivalve konfiskeeris 15 tigu 

Nigeerias võivad Aafrika hiidteod olla hinnatud delikatessiks, mida pista suppi, grillvarda otsa või marinaadi, kuid Ühendriikidesse neid kaasa võtta ei tohi, ilma eriloata ei tohi ameeriklased neid ka omada. Need teod on paraku loodusele kahjulikud ning võivad kanda ka parasiite, mis inimese tervisele ohtlikud ja põhjustavad meningiiti. Limuskid toituvad teadaolevalt vähemalt 500 taimetüübist, ent parema toidu puudusel ei ütle nad ära ka puukoorest, isegi majaseinast, kirjutab BBC. Samuti on neist keeruline lahti saada ning nad paljunevad muljetavaldava kiirusega. Kui teod USAs esimest korda 1960ndatel Floridas avastati, kulus tervelt kümme aastat, et nende populatsioonist vabaneda. Kümme aastat tagasi tegid teod Floridas comeback'i ning neist pole õnnestunud siiani lahti saada.