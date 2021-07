Hiina ei luba WHO-l koroonaviiruse päritolu edasi uurida 

Foto: AFP/Scanpix

Hiina valitsus lükkas tagasi maailma terviseorganisatsiooni (WHO) plaani korraldada Wuhani piirkonna laborites audit. Seda vaatamata sellele, et organisatsioon ise ei pea kuigi tõenäoliseks, et koroonaviirus laborist plehku pääses. Teooria, et nii võis juhtuda - viimasel ajal pigem fookusega sellel, et see juhtus kogemata ‒ aga püsib ning WHO tahab leida vastuseid küsimustele viiruse päritolu kohta. Hiina aseterviseminister Zeng Yixin sõnas, et WHO plaan on talupojamõistusevastane ning näitab üleolevat suhtumist teadusesse.