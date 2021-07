Milline on Soomes kõige mõistlikum viis võtta laenu? 

Nüüd on eriti hea aeg laenude võrdlemiseks või uue laenu taotlemiseks, kuna Soome riik kehtestas eriolukorra ka laene väljastavatele pankadele ja krediidiasutustele. Nimelt on laenu maksimaalne intress on varasema 20 protsendi asemel alandatud 10 protsendile, mis tähendab et ka varasemalt võetud laenud on soovituslik refinantseerida uue soodsama laenuga. Kui aga laenulepingus kokkulepitud intressimäär on üle 10 protsendi, tõuseb see vastavalt lepingule alles 2021. aasta oktoobri algusest.