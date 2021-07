Juhtkiri | Kas Keskerakond muutub? 

Kas tasub aga äraspidi kulgeva karjääri üle nii väga imestadagi, kui erakonna esimees Jüri Ratas jõudis toona peagi fraktsiooni esimeheks valitavat kiita ka kui head võimalikku presidenti Eestile? Kuidas aga oleme jõudnud olukorda, et Keskerakonna uuendajateks ja Savisaare raskest taagast vabastajateks peetud seltskond peab tegema üksteisele katet, sest nii Repsil kui ka Ratasel on ette näidata mitu eetika ja seadusliku lubatavuse piire kompavat rahakasutuse lugu?

Muret on neil põhjust tunda igal juhul, sest kunagisele Eesti poliitika vaieldamatule suurjõule jagub valijate poolhoidu viimasel ajal vaid nii palju, et olla Reformierakonna ja EKRE järel kolmandal kohal. Et aga sisemist muutumisjõudu näib erakonnal paraku nappivat, pole konkurendid pidanud paljuks nõuda suisa kahel korral kriminaalkorras karistatud (ja Porto Franco uurimine alles käib) erakonna sundlõpetamist. Kas vankrit suudaks teisele poole keerata esimehe vahetus? Kas Keskerakond ei muutu enne, kui Ratasest saab Kadrioru uus peremees? Ja kas see on hind, mida on ülejäänud poliitilised jõud valmis maksma?