Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitvad parvlaevad vahetatakse ära, lennukid teevad lisalende 

Ettevõtte pressiteates sõnatakse, et vastav otsus tehti kõige optimaalsema reisijate vedu tagamiseks. „Vaadates eesootava nädalavahetuse etteostetud pileteid osutus antud vahetus hädavajalikuks,“ ütles TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer. „Suvine statistika näitab seda, et ka kõikide laevade liinil oleku ajal on Saaremaa liinil sõidukite mahajäämus Hiiumaa liinist 11 korda suurem. Kui jätaksime Regula nädalavahetuseks sõitma Saaremaa liinile kasvaksid sõidukitega reisijatel ooteajad väga pikaks.“