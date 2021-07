Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitvad parvlaevad vahetatakse ära, hiidlased on vihast rohelised 

„Ütlesin kohtumisel korduvalt, et tundes ja elades kaasa naabrite saarlaste olukorrale, on selline lahendus hiidlaste suhtes ülekohtune ja me ei saa ühelgi moel sellega nõustuda! Ka statistika näitab, et Hiiumaa suured laevad on pikalt sajaprotsendiliselt broneeritud, saarel toimub palju üritusi ja nii korraldajad kui külastajad on sellega arvestanud. Seda enam, et üleveonumbrite kasv Hiiumaa liinil on olnud sel kevadel ja suvel muljetavaldav,“ ütles Viidik.