Lapsi pussitanud naine tunnistati süüdivaks, kohalikud on rahul 

„Nüüd ta mingiks ajaks ikka vangi läheb. Kui ta süüdimatuks oleks tunnistatud, siis võib ta ei tea, millal välja saada. Temaga samas majas elada ei tahaks. Poisid said väga raskelt viga, aga õnneks on nendega kõik korras. Minu poeg on nende suur sõber. Jooksevad ringi nagu rüblikud ikka. Natukene ehk ettevaatlikumad. See oli vendadele suur šokk. Isegi minu pojale andis psühholoog juhtunust teada ääri-veeri, “ nendib ta.

Diagnoos ei tähenda veel süüdimatust

Ka üks Kalevi tänava vanahärra ütleb, et pole sõnagi juttu ajanud ei pussitaja ega ka tema elukaaslasega.

„Arvan, et see on hea, et ta süüdivaks tunnistati. Kuigi, see natukene imelik tundub küll. Aga nii on vähemalt lootust, et ta trellide taha läheb. Loodetavasti ei saa ta ainult tingimisi karistust. Poisid jäid ju ellu, õnneks,“ ütleb ta.

Vanahärra leiab Raili minevikule viidates, et enesetapu üritamine inimest süüdimatuks ei tee, küll võib sellele viidata arvel olemine vaimse tervisega.

Psühhiaater Arvo Haug ütleb, et enesetapukatse on tõsine signaal, mis paneb tohtreid patsienti tõsisemalt uurima, kuid see ei tähenda, et inimene on süüdimatu. Nagu ka see, kui inimene naabrite arvates imelik on.

„Kui kohtupsühhiaatriline ekspertiis aga juba tehakse, siis tähendab see, et prokurör või kohtunik seda mingil põhjusel vajalikuks peab. Ka see, et inimene kuskil kartoteegis koos kahekümne tuhande teise patsiendiga arvel on, ei tähenda seda, et ta automaatselt süüdimatu on. Selliseid otsuseid ei tehta kergekäeliselt ja komisjoni arstid vastutavad väga tõsiselt. Kui komisjonis ei jõuta ühisele otsusele, siis viiakse inimene statsionaari, kus saab täpsemalt temaga tegeleda,“ selgitab ta.