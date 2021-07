Politsei otsib Lasnamäel kadunuks jäänud Alekseid 

Aleksei on 182 sentimeetrit pikk, tal on pruunid silmad ja helepruunid lühikesed juuksed ning ta võib olla veidi habetunud. Mees on kõhna kehaehitusega. Kodust lahkudes olid tal seljas mustad lühikesed püksid, hallid vabaajajalatsid ja kas triipudega särk või must T-särk. Mehe dokumendid ja mobiiltelefon jäid koju.