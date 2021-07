Kaimar Karu saatis Ratasele ja Kallasele sõnumi, et on valmis presidendiks hakkamist arutama 

„Nüüd on juba poolteist aastat, kui ministri ametist lahkusin ja selle järel on mul olnud palju jutuajamisi erinevate poliitikutega. Eelkõige selles vaates, et kutsutakse [mõne erakonnaga] liituma. Presidendi teema tuli ka neis juttudes üles, muide juba enne ametist lahkumis juba, kuid nüüd tuli see jällegi üles,“ rääkis Karu Delfile.

Endise ministri sõnul on ta saanud signaale, et tema nimi on olnud poliitikute seas arutelude all. „Umbes viimase kolme kuu jooksul on mulle räägitud, et erinevate nimede aruteludes on ka sinu [Karu enda] nimi läbi käinud.“