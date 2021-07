68aastaselt naiselt peteti välja üle 53 000 euro 

Politsei teatel alustati kolmapäeval menetlust selles, et naisele kirjutati e-kiri väidetavalt Saksamaal tegutseva DMF Bank esindajatelt, milles lubati, et naise poolt varem Edgedale Finance kauplemisplatvormil kaotatud raha on nende kontol ning seda on võimalik tagasi saada.