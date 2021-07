POLEGI IHALDUSVÄÄRNE AMET? Poliitikud kimpus pepside presidendikandidaatidega 

Viimastel nädalatel on meediasse tilkunud omajagu nimesid, kellele võiks sügisel kaela riputada riigipea ametiketi. Koalitsiooniesindajate jaoks tõsiseltvõetavaid kandidaate on olnud kaks. Nende nimed on avalikkuseni jõudnud alles siis, kui potentsiaalsed kandidaadid poliitikuile korvi andnud. Kuigi Eesti järgmist presidenti otsitakse igast nooblist hoovist, napib neid, kes oleksid nõus osalema etteaimatus kampaaniarallis.