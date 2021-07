Perearstid enam vaktsineerida ei tahagi? Kesk-Eesti elanik pahandab: „Tahaks vaktsineerida, aga aegu pole!“ 

„Läksin tuttavale aega panema täna (kolmapäeval - K.P.) ja aega polegi võimalik panna, sest vaktsineerimist nagu ei olegi. Hetkel ei vaktsineeri perearstid enam ka. Kõik räägivad, et vaktsineerige ja vaktsineerige – aga kus?“ pärib Õhtulehega ühendust võtnud Järvamaa elanik.

Proua selgitab, et soovis vaktsineerimisaega kinni panna oma 52aastasele tuttavale, aga perearstikeskus seda teenust justkui enam ei pakugi. Perearstikeskusest vastati, et vaktsineerimiseks on vaba vaid üks aeg: reedel kell 14. „Aga maainimene ei saa sel ajal kuidagi kohale minna: bussiliiklust ju ei ole, isiklikku autot ei ole. Ta ei saagi Paidesse kuidagi kohale!“ kurdab ta.

„Uurisin, kust siis oleks võimalik aega saada, helistasin ka vaktsineerimise infoliinile, ja ka sealt öeldi mulle, et ei ole jah aega, aga no helistage ikka veel perearstikeskusesse, järsku muudetakse aegu või tuleb kuskilt aegu juurde. No aga ei ole noh!“ tõdeb ta.

Naise sõnul on vaktsineerimata just väga palju maainimesi, kuna neil ei ole tihtipeale võimalik vaktsiini saamiseks suurematesse linnadesse sõita. Ja kui perearsti juures ka aegu pole, jääbki süst saamata.

„Vaktsineeriti ju ära riskigrupid ja vanurid, aga minu tuttav härra on 52aastane, talle ei ole ju keegi aega pakkunud, ta peab ise seda otsima. Ja kui sa oled maainimene, farmis tööl, ei saa keset päeva kell 14 vaktsineerima minna, sest siis on tööaeg,“ selgitab ta.

„Väga paha on, et räägitakse, et inimesed ei vaktsineeri, aga riik võiks siis teha vaktsineerimispunkte, et oleks kuskil vaktsineerida, aga ei ole ju!“ pahandab ta. „Ei ole lihtsalt kohta, kus vaktsineerida. Öeldakse, et mine Põltsamaale või Viljandisse, kaugemale kuskile, aga see pole kõigi jaoks mõeldav.“

Proua selgitab, et lisaks sellele, et perarstile vaktsineerimisaega ei saa, ei suudeta korralikult kommunikeerida ka seda, kui vaktsineerimisbuss nende kodumaakonda või valda jõuab.