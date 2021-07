Vaktsineerimata hoidjad vaktsineerimata lastele? Ametnik: me pole kindlad, kas tegu on tõese ettevõtmisega või mitte 

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna peaspetsialist Tiiu Pärnmäe ütleb, et lapsehoiuteenuse osutamise tingimused, sh nõuded teenusele ja teenust vahetult osutavale isikule (lapsehoidjale), on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses. „Lapsehoiuteenust võib osutada juriidiline või füüsiline isik juhul, kui tal on lapsehoiuteenuse osutamise tegevusluba, mis on kantud ka majandustegevuse registrisse. Lapsehoiuteenuse osutajale annab tegevusloa (või keeldub selle andmisest) sotsiaalkindlustusamet peale vastava taotluse esitamist,“ sõnab ta.