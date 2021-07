Huawei uued premium-klassi nutikellad üllatavad mugavustega 

Esmakordselt on võimalik juhtida Huawei nutikella uusi mudeleid ilma nupuvajutusteta ja ainult viibates. „Nii näiteks saab Huawei Watch 3 seeria nutikelladega võtta sissetulevaid kõnesid vastu kätt rusikasse surudes või vaigistada neid rannet küljele keerates,“ kirjeldab Mishina, kelle sõnul on viipefunktsioonid kasulikud eriti siis, kui kasutaja on parasjagu hõivatud või hoiab käes muid esemeid.