Kuidas valida hambaproteesi – milline neist on mugavaim ja loomulikum? 

Milline lahendus inimesele täpselt sobib, selgub konsultatsiooni käigus, mil arst hindab patsiendi hammaste olukorda ning soovitab kroonide materjali ja koostab raviplaani koos tähtaegade ja hindadega. Kuid millised on patsiendi võimalused, kui asendamist vajab üks hammas või täitmist täiesti hambutu suu?

Implantatsioon ja proteesimine implantaatidel

Implantatsioon on kõige kaasaaegsem viis hammaste taastamiseks ning see on parim ja püsivaim saadaolev praktika, mida kasutatakse ühe või mitme hamba või koguni terve hambarea asendamiseks. Lisaks võimaldavad hambaimplantaadid proteeshambal või -hammastel end loomulikult tunda, näha välja kui „päris“ ja vastavalt ka funktsioneerida.

Happy Smile hambaravi kasutab ka viimase põlvkonna ühe-etapilist implantatsiooni „all on 4, all on 6“, mis tähendab, et proteesikonstruktsioon paigaldatakse koheselt ning patsient saab endale paari päeva jooksul hambad, mis võimaldavad elust täiel rinnal osa saada. Kohese koormamisega ühe-etapiline implantatsioon sobib lõualuu kriitilise atroofia, kaugelearenenud parodontoosi või hammaste pikaajalisest puudumisest tingitud muutuste korral. Samuti sobib see neile, kel vajadus taastada kiiresti hammaste algne väljanägemine.

„All on 4, all on 6“ tehnoloogia eelised on:

Implantaatide fikseerimine ja proteeside paigaldamine toimub ühes etapis

Implantaate saab paigaldada eemaldatud hamba pessa

Luud ei pea juurde kasvatama

Implanteerimine on võimalik ka erinevate lõualuu komplikatsioonide korral-luumahu kriitilise puudumise või kroonilise parodontiidi juhtumitel

Lühike raviaeg – implantaatide fikseerimisest proteesimiseni kulub 1-2 päeva

Minimaalne vastunäidustuste risk

Kiire osteointegratsioon ehk luurakkude kinnitumine implantaadi pinnale

Implantaatide suur stabiilsus ning isegi tugeva närimiskoormuse korral on välistatud implantaatide nihe

Minimaalne organismi tagasilükkamise oht

Kiire rehabilitatsioon

Ulatuslikud proteesimisvõimalused

Sellise tehnoloogia abil on võimalik paigaldada implantaate ka eakatele, nõrgenenud tervisega ja ka mitmesuguseid raskeid haigusi põdevatele patsientidele – hästi hallatud diabeet, HIV, Hepatiit jne. Büügelprotees

Büügelprotees on suust ära käiv osaline protees, mis valmistatakse nii eraldi, kui ka metallokeraamiliste kroonidega kombinatsioonis. See koosneb plastmasshambast, kunstigemest ja nähtamatust metallist karkassist ning kaarest. Protees kinnitatakse naaberhammastele metallklambrite ja nn lebamite abil. Proteesid fikseeritakse väga kindlalt.