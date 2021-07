Kaja Kallas: vaktsineeritud võivad saada rohkem võimalusi ja vabadusi juba augustis, valitsus arutab seda täna 

Kallas tänas Facebooki postituses perearstide seltsi ja pereõdede ühingut, pidades mõtteid sisukad. Ta ütles, et osad ettepanekud on valitsusel juba töös ning osad arutlusel. „Vaktsineerimisvõimalused peavad olema mugavad ja kättesaadavad ning teatud tegevusaladel, kus vaja nõrgemaid kaitsta, on põhjendatud nõuda töötajatelt vaktsineerimist;“ kirjutas peaminister.

Tema sõnul on olukord tõsine, kuna Delta-tüvi on Eestis domineeriv, nakkab 1,5 korda kiiremini ja levib ka õues. Ta ka lausus, et koroonaga nakatuvad nooremad inimesed, kes küll ei pruugi sattuda haiglasse, ent võivad kannatada haigusest põhjustatud vaevuste all mitu kuud.

Kallas nentis, et üleminek toimub järkjärgult, et kõik osapooled jõuaksid end ette valmistada ja soovijad vaktsineerida. „See muutus on möödapääsmatu, et hoida ühiskond võimalikult avatuna ja majandus toimivana. Vaktsineeritud inimesed tagavad avatud Eesti. Vaktsineerimine on juba ammu kõigile kättesaadav – palun kasutage seda võimalust praegu kohe. Kui veel sel nädalal vaktsineerima minna, on see on piisav aeg, et saavutada sügise alguseks immuunsus,“ ütles peaminister.