VIDEO | Maris Lauri: tekib selgem vahe vaktsineerimistõendiga ja tõendita inimeste vahel

Samal teemal Tervis | Uudised Ööpäevaga lisandus 121 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 20 patsienti Jaak Aab ütles, et valitsuse reservist eraldati 1,8 miljonit tervishoiutöötajate lisakulude katmiseks. Ta sõnas, et suure osa valitsuse kabinetinõupidamisest kulus koroonaviiruse levikuga seotud küsimuste arutamiseks ning kell 14 arutelu jätkub. Aab lausus, et laual on erinevaid otsuseid, mida edasi teha.

Näiteks tõi ta välja, et tasub üle vaadata üritustele lubatud inimeste piirarvud. Aabi sõnul ei ütle valitsus, et mittevaktsineeritud inimesed ei tohiks ühiskonna elus osaleda, aga annavad sõnumi, et eelistatud on kontrolliga üritused, muu hulgas ka negatiivse koroonatestiga ürituse külastamine.

Aab ütles, et tuleb leida tasakaal ning välistada ei oska midagi, sest nakatumiste arv kasvab terves Euroopas. Tema sõnul peavad olema pingutused suunatud sellele, et jõuda vkatsineerimisega võimalikult paljude inimeste juurde. Minister tõi ka välja, et näiteks vaktsineerimisbussid on olnud väga edukad ning kui vaktsineerimine tuuakse võimalikult lähedale, siis inimesed seda ka kasutavad.

Aabi sõnul küsitakse palju, miks vaktsineerimistempo on aeglustunud. Ta lausus, et Eesti tundub Ida-Euroopa riigina, sest kõik riigid, kus tempo on langenud, tulevad sellest regioonist. Ministri sõnutsi on ka teiste vaktsiinide, näiteks gripi, puhul olnud Eestis hõlmatus väiksem teistest riikidest.

Maris Lauri nõustus Aabiga, et vaktsineerimisega tuleb olla paindlik ning peab minema sinna, kus on inimesed. Justiitsministeeriumi valdkonnast rääkides ütles Lauri, et võti vägivallaennetuses on noortes. Vägivallaennetuse kokkuleppes on pandud põhirõhk on ja soolisele vägivallale, värsked teemad on eakataevastane ja digimaailmas toimuv vägivald.

Tanel Kiik ütles, et kuuga on nakatumisnäitaja tõusnud kolm korda. Ta sõnas, et 70% vaktsineerituse hõlmatus on miinimumeesmärk ning mida rohkem kaitsepoogituid inimesi, seda parem.