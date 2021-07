KLEIT KUI PUNANE VÄRV HÄRJALE: Telliskivis tekkis rüselus, sest naiste riietes meest kutsuti meheks, mitte naiseks 

Mõned nädalad tagasi kirjutas Õhtuleht, kuidas Telliskivi on öötundidel ummistunud seltskonda ja vägijooki nautivatest noortest. Kus on joobes inimesed, seal ka konfliktid. Ilmneb, et üha sagedamini ajendab sõnelusi või suisa kaklusi halb suhtumine võõra inimese seksuaalsesse orientatsiooni. „Sageli on nii, et härrale X ei sobi härra Y, kuna ta on mees, kes kannab korraliku kihti meiki,“ ütleb ühte sellist kaklust pealt näinud Priit* (nimi toimetusele teada).