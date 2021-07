Kohus tühistas muusikuid meeleavaldusele kutsunud naise trahvi  

„Kohus tühistas kohtuvälise menetleja poolt Emma Johanna Lepasoole määratud trahvi 160 eurot. Kohus leidis, et koosolekud Lossi platsil olid toimunud juba mitmed korrad ja on tõendamata, et inimesed kogunesid just E. J. Lepasoo üleskutse tõttu,“ ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Õhtulehele. Lisaks ei vasta väärtoeprotokollis märgitud teo toimepanemise koht tegelikkusele, märkis ta. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Lukk on ERR-ile öelnud, et PPA kaalub otsuse edasi kaebamist.