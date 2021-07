Riigikogu liige sai jahiseaduse rikkumise eest trahvi 

Mullu 19. märtsil korraldas ja pidas Riho Breivel jahijuhatajana Toila vallas Konju külas Voka jahipiirkonnas suuruluki ühisjahti jahiloa alusel. Kõnealune jahiluba andis jahipidamisõiguse metssea küttimiseks R-le, I-le ja G-le, keda ühisjahilei viibinud, selgitas keskkonnaameti järelevalveosakonna Ida-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis. Jahiseaduse kohaselt annab jahiluba jahipidamise õiguse ainult loale kantud isikule, välja arvatud seaduse §-s 31 sätestatud ühisjahi puhul. Jahiseaduse § 31 lg 1 järgi on ühisjaht suurulukitele peetav mitme isiku osavõtul toimuv jaht, mida korraldatakse vähemalt ühele jahist osavõtvale isikule antud jahiloa alusel. Seega korraldas ja pidas Riho Breivel metsseale ühisjahti jahiloata, millega rikkus jahiseaduses sätestatud nõudeid, sõnas Lizdenis. Lõpplahend väärteoasjas on jõustunud ning selle kohaselt on väärteo korras karistatud Riho Breivelit jahiseaduse alusel rahatrahviga 70 trahviühiku ulatuses 280 euroga.