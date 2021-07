SUUR ABIPALVE: 18aastane noormees Tony on suremas, tema viimaseks õlekõrreks on kallis ravi Saksamaal 

Avaldame Ly Aaslaiu postituse täismahus:

"Hea inimene, pöördun Sinu poole viimases hädas suure abipalvega. Minu 18aastane päikesekiirest vend Tony on suremas. Ja ta ise ei teagi veel seda kuna me pole suutnud seda talle öelda... Tema viimaseks õlekõrreks on Saksamaale ravile saatmine. Kahjuks tuleb kõik ravi-, transpordi- ja elamiskulud endal tasuda ja lõikusele tuleb ta saata võimalikult kiiresti.

Eesti arstid paraku mu vennale ellujäämislootust ei andnud, Saksamaa arstid pakkusid, et kui ta jõuab ravile alates tänasest hiljemalt kümne päeva jooksul on tema täieliku paranemise võimalused 66 protsendi juures. Esialgsed kulud (need võivad ka tõusta juhul, kui ta vajab pikemat haiglaravi kui üks kuu) on 127 000 euro juures.

Ma ei saa lasta tal lihtsalt surra, seetõttu pean lootma heade inimeste abile, kuna mujalt seda kahjuks loota ei ole. Endal ei ole meil sellist summat mitte kusagilt võtta. Kui Sa saad aidata kasvõi ühe euroga, siis palun tee seda. Kui 127 000 inimest annetavad kasvõi ühe euro, saame me mu venna ravile saata. Mida kiiremini seda parem, sest praegusel juhul on aeg meie suurimaks vaenlaseks.

Aga nüüd algusest.

Kõik algas käesoleva aasta maikuus, mil mu Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kokaks õppiv vend hakkas tundma kaelas valusid. Need olid nii tugevad, et ta ei saanud magada. Samuti oli voodi tõustes higistamisest läbimärg. Valuvaigistid ei aidanud, mistõttu pöördus ta kahel korral Pärnu EMOsse. Sealt ta abi ei saanud - soovitati võtta valuvaigisteid edasi ja paluti pöörduda perearsti poole. Mingisuguseid uuringuid ei tehtud. Pärast korduvaid üritusi perearsti telefoni teel tabada, sai ta saatekirja neuroloogi juurde. Olgu siinkohal öeldud, et kohapeale perearst teda ei kutsunud.

Neuroloogi juurde õnnestus aeg saada Paidesse, kust ta sai teada, et talle tuleks teha MRT, kuid selleks peab taaskord saama perearstilt saatekirja. Seekord jäi kahjuks perearst telefoni teel tabamatuks ning kuna vennal oli ka kiire Küprosele praktikale sõitmisega, jäi see asi sinnapaika. 24. juunil lendaski vend praktikale. 28. juunil teatas ta meile, et tahab koju saada, kuid põhjust ta meile ei avaldanud. See on väga tema moodi. Ta ise ulatab alati teistele esimesena abikäe, aga oma mured hoiab endale, ei taha teisi nendega koormata.