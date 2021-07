ŠOKK! Tony operatsioon jäi Saksamaal ära, sest kasvaja on taandunud

„Tänase seisuga (30. juuli) on olukord selline, et Tonyle operatsiooni ei tehtud, kuna uute uuringutega selgus, et hetkel on kasvaja taandunud,“ kirjutas Tony õde. Selgrool on samas jälgi kasvajast, sest arstid nägid seal verevalumeid.

Arstid ei osanud kommenteerida, et kuidas selline asi võimalik on. Tonyle tehakse lisauuringuid ja kümne päeva pärast uuesti MRT.

„Ise oleme praegu täiesti šokis, sest Eestis ju kindlalt öeldi, et midagi pole teha. Et Tony ei ela seda üle. Lisauuringuid ju Eestis ei tehtud, muidu oleks võibolla juba varem selgunud, et kasvaja on taandunud või mida sellist,“ tunnistab õde.

Nii palju on siiski selge, et isegi kui kasvaja tagasi ei tule, siis taastusravi vajab Tony ikka: noormehe lihased on kärbunud ja need tuleb uuesti toimima saada.

"Hea inimene, pöördun Sinu poole viimases hädas suure abipalvega. Minu 18aastane päikesekiirest vend Tony on suremas. Ja ta ise ei teagi veel seda kuna me pole suutnud seda talle öelda... Tema viimaseks õlekõrreks on Saksamaale ravile saatmine. Kahjuks tuleb kõik ravi-, transpordi- ja elamiskulud endal tasuda ja lõikusele tuleb ta saata võimalikult kiiresti.