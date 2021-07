RAHA KOOS! Suur abipalve: 18aastane noormees Tony on suremas, tema viimaseks õlekõrreks on kallis ravi Saksamaal

4. juulil kukkus Tony pärast tualetikülastust liikumisvõimetult kokku. Ta kutsus oma sõbra appi, kuid paraku ei jaksanud sõber teda liigutada ning kutsus kiirabi. Kiirabi viis venna haiglasse. Talle tehti igasuguseid uuringuid, kuid midagi ei leitud.

Paari päeva pärast, 6. juulil, toimetati Tony Küprosel erakliinikusse, kus tehti talle MRT ja selgus traagiline tõsiasi, et tal on seljaaju kasvaja – kaelast kuni südameni. Diagnoosiks: Spinal Cord Tumor. Tegemist on healoomulise kasvajaga, mis on nii suur ja asub keerulises kohas, et opereerimata jätmisel räägime me täna tema viimastest elupäevadest.

Päev-paar hiljem ei suutnud vend enam iseseisvalt hingata. Alates sellest ajast on ta olnud hingamisaparaadi all. Kuna Küprosel ei olnud kirurge, kes oleks saanud venda opereerida, toimetati ta 9. juulil Tallinnasse, alguses viidi EMOsse, seejärel ITKsse ja lõpuks PERHI. Seis oli nii halb, et suurt elulootust ei antud.

Sõitsime õega kiiremas korras öösel haiglasse, kus meil õnnestus teda viieks minutiks külastada. Vaatepilt oli masendav. Meie särasilmne oma restoranist unistav vend oli niivõrd abitus seisundis ja see kõik juhtus nii kähku!

11. juulil kutsuti kokku arstide konsiilium. Leiti, et kasvaja asukoht on nii halb, et opereerida ei ole mõtet. Las sureb ära. Uurisime õega Tartust, saime samasuguse vastuse. Meid see vastus ei rahuldanud, otsisime üles maailma tipp kirurgiaprofessori, Juha Hernesniemi, saatsime talle MRT pildid ja kogu haigusloo. Professor leidis, et venna prognoos võiks olla hea, kui teda opereeriks hea kirurg, samas tuleb operatsioon läbi viia nii kiiresti kui võimalik. Ta andis meile mõned Soome kirurgide kontaktid, kuid kahjuks on nad kõik praegu puhkusel.

Saime ka Berliini parimate kirurgide kontaktid. Mõlemad vastasid, üks varem kui teine, et venda saaks opereerida. Üks neist, Felix Göhre, oli nõus operatsiooni lähiajal ette võtma.

Ainus mure oleks nüüd operatsiooniks ja transpordiks vajaminev summa kokku saada. Viimasel ajal on vend tundunud end juba pisut paremini, ta on küll hingamisaparaatide all, kuid täie mõistuse juures. Oma tegelikust olukorrast pole tal aimugi."