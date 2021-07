Jaanus Karilaid: Mailis Reps ei kandideeri ilmselt kohalikel valimistel ega jätka ka Keskerakonna Raplamaa piirkonna juhina 

Mailis Reps on Keskerakonna Raplamaa piirkonna esinaine ja peaks erakonna seal piirkonnas kohalikel valimistel edule viima. See saab Karilaiu sõnul juhutuda ainult siis, kui Reps suudab ära tõestada, et need teod, milles teda süüdistatakse, ei vasta tõele.

Teisipäeval otsustas Keskerakond Repsi nii fraktsiooni kui erakonna juhtpositsioonidelt taandada. Lähitulevikus otstustatakse Karilaiu sõnul ka selle üle, mis saab Raplamaa piirkonnast.

„Me tegime eile mitmeid otsuseid, eks me koguneme järjest sagemini ja see selgub mingi aeg. Kui inimene on poliitilises mõttes täiesti palarüseeritud, siis selle piirkonna jaoks ei ole see aus. Peab olema inimene, kes on aktiivne, kel silm särab ja tahab tegutseda, tegeleda nimekirjadega, valimisplatvormide koostamisega. Täna ma ei näe, et Mailisel seda energiat oleks,“ tõdes Karilaid.

Mailis Reps ei ole viimase poole aasta jooksul avalikkuse ja meediaga olnud varnas suhtlema. Karilaiu sõnul on olnud see Keskerakonna jaoks probleem. „Eks me lootsime mingi etapp, et sellele tuleb teistsugune lahendus. Mailis ise on fraktsiooni ees öelnud, et uurimine lahendab ja toob selguse. Fraktsiooni ees esinedes ta küll ei näidanud, et ta kuskil näeks probleemi sügavust. Poliitikas me tegeleme ju põhimõttega, et kõigepealt riigi huvid, siis erakonna ja alles siis isiklikud huvid. Eks see oli meie jaoks probleem kindlasti. Fraktsiooni esimees peab olema poliitikate sõnastaja ja probleemidele lahenduse otsija ühiskonnas,“ ütles ta.

Karilaid kinnitas, et Keskerakonna seisukoht on selgelt see, et haridusministeerium ei peaks kinni maksma need tegevused, milles Repsi hetkel süüdistatakse, ehk ametiauto isikliku kasutamise, hotellitoa ja sünnipäevapeo.

„Loomulikult mitte. Kui see kõik tõele vastab, täna käib uurimine ja selle käigus saab teada, kui palju sellest vastab tõele. Kui me eeldame, et see kõik vastab tõele, siis loomulikult on hukkamõist ühene ja siin rohkem tõlgendamis- ja mänguruumi ei ole. Eks me oleme oodanud, et Mailis annab ise mingeid kommentaare ja selgitusi. Igal juhul on üheselt arusaadav, et avalikest vahenditest isiklikke asju ei aeta. Siin ei maksa arvata, et Eesti erakonnad erinevad üksteisest. Hinnang ja hoiak on kõigil üks,“ sõnas ta.