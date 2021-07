Austraallased pole vaktsineerimistempoga rahul 

LIIKUMISKEELD: Inimtühjal Sydney poetänaval uudistavad vaateaknaid kajakad. Foto: EPA/Scanpix

Austraalia on koroonavaktsineerimiste poolest üks arenenud maailma kehvemaid riike. Ehkki ulatuslikud sulgemised aitasid riigil viiruse esimeste lainetega küllalt hästi toime tulla, on rahval uutest piirangutest kõrini. Austraallased nõuavad valitsuselt kiiremat vaktsineerimistempot. Seni on kaitsesüsti saanud alla 14 protsendi elanikest.