Juhtkiri | Koroona ei puhka 

Sellest piisab, et arstid, teadlased ja lihtsalt murelikud kodanikud lööksid häirekella: valitsus peab taas otsustama uute ohutusmeetmete käikulaskmise. Õigemini on valitsus korraga kahe probleemi otsas: kas ja milliseid piiranguid rakendada pahaaimamatult viirust levitavatele pidutsejatele ning kuidas innustada kohe vaktsineerima neid, kes pole seda veel teinud. Lauspiirangud kaitseksid kõiki ja ei tekiks küsimust kellegi diskrimineerimisest, ent selline lähenemine ei motiveeriks enam vaktsineerima. Nagu ütleb perearst Karmen Joller: inimesed peavad väga selgelt teadma, mida nad oma valikutest sõltuvalt alates 1. oktoobrist teha tohivad ja mida mitte. Kui varem on jutt käinud peamiselt meelelahutusürituste ja restoranide külastamise õigusest, siis tööandjate keskliit küsib, kas tööandja peab edaspidi töötaja eneseisolatsiooni kinni maksma, kui töölt kuni paariks nädalaks eemale jäämist aitaks vältida vaktsineerimine.

Paraku on ilmselt paljudele jäänud seni mulje, et süsti saamisega aega on, sest viirus paistab levivat hooajaliselt (kas iga tüvi?) ja võimalus vabalt reisidagi pole piisav motivatsioon, kui selleks pole näiteks raha. Sel nädalal selgus aga, et vaktsineerimistõendite kontrollgi on algusest peale puudulik, sest politsei- ja piirivalveametil pole suurema koormusega piiripunktides selleks piisavalt nutitelefone.