Iisrael asus võitlusse jäätisefirmaga 

Iisraeli uus peaminister Naftali Bennett hoiatas jäätisefirmat, et Iisrael vastab boikoteerimiskatsetele agressiivselt. Ehkki Ben & Jerry's on era- mitte riigiettevõte, kehtivad õige mitmes USA osariigis tõepoolest kohalikud seadused, mis keelavad Iisraeli boikottida. Nende osariikide kuberneride poole Jeruusalemm nüüd pöörduski. Samuti olevat mõned juudi ärid New York City's otsustanud Ben & Jerry'se jäätised lettidelt ära võtta, kirjutab Reuters. Jäätisefirma koduosariigis Vermontis aga boikotivastast seadust ei ole.