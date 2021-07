Politsei tabas Viljandis hirmkalli kuldketi varastanud mehe

„Tegu on 35aastase varem karistamata kohaliku mehega, kes põhjendas oma tegu rahaliste raskuste ja vajadusega võlg ära maksta,“ märkis uurija. Ühtlasi sai politsei tagasi varastatud kuldketi, mille mees oli ühte pandimajja viinud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Triin Tumala sõnul viis kahtlustatava tabamiseni politsei kiire tegutsemine. „Kuigi kahtlustatav proovis lahendada oma probleeme, siis paraku pani ta selleks toime kuriteo. Selliste varavastaste tegude puhul tabab politsei tihti kahtlustatava varem või hiljem, antud juhul tehti seda väga kiirelt. Loodetavasti mõjub see kogemus kuriteos kahtlustatavale mehele piisavalt, et edaspidi seaduskuulekalt käituda. Kui politsei uurimise läbi viib, siis otsustame, kuidas on kõige otstarbekam meest mõjutada,“ ütles Tumala.