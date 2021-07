MIS TE S*TUTE SIIA VÕI? Miks on supluskohtade vesi soolebakterite ehk enterokokkidega reostunud?

Soe kevadilm Pirita rannas, päikesepaiste, rannailm. Foto: Robin Roots

Tänavune eriti kuum suvi on veekogude äärde meelitanud palju rahvast. Suve jooksul on aga terviseamet korduvalt hoiatanud populaarsemates supluskohtades ujumise eest, kuna vees sisalduvate enterokokkide ehk soolebakterite arv ületab normaalpiiri. Kas selles on süüdi suplejad, kes ennast vette kergendamas käivad?