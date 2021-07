Miljardäride kosmoselennud – oluline samm valdkonna arengus või lihtsalt edev viis raha taevasse lennutada?

Välismeedias on räägitud palju sellest, et Bransoni ja Bezose kosmoseralli on lihtsalt miljardäride edev viis lennutada taevasse raha, mida saaks kasutada tõsisemate probleemide lahendamiseks. Rikkurite rivaliteet – toimusid ju lennud huvitaval kombel vaid üheksapäevase vahega – on kindlasti üheks lendude taga seisnud faktoriks, ent Rauno Gordoni arvates on hiljutised kosmosereisid valdkonnale ikkagi kasulikud.