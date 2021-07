Toomas Alatalu | Afganistan – koht, kus kaotus on tagatud!

Nagu teada, on juba ligi 40 aastat Afganistani sümboliks uhke mägilane, õlal kurikuulus Stinger, relv, mis teadupärast „otsib“ ise üles lennuki ja kõik muu, mille muust maailmast mittehuvitatud mees on otsustanud otseteed Allahi juurde saata. Sest tegu on korduvalt paha teinud võõrastega, keda tema ja tema rahvas pole Afganistani kutsunud.