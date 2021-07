ETTEVAATUST! Koerte jalutusaladele visatakse mürgitatud ja klaasikilde täis maiuseid! 

Loomaomanikud soovitavad kasutada Paw Map rakendust, kuhu on võimalik märkida ohuallikad koerte jalutuskohtades. Sellisel juhul näevad rakenduse kasutajad, kus tuleks koera jalutades tähelepanelik olla.

Politseini pole jõudnud ükski teade

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk ütleb, et politseile ei ole seni laekunud ühtki teadet, et mõni koer oleks viga saanud nõelu, okastraati või klaasikilde täis topitud vorstijupi pärast. Samuti ei ole politseisse pöördunud keegi, kes sellise leiu otsa sattunud oleks.

„Sotsiaalmeediasse taoliste postituste lisamine on tänuväärt ettevõtmine juhul, kui kogukonda on vaja mistahes ohtude eest hoiatada. Samas ei kao need ohud, kui võimalikku süüdlast ei tuvastata,“ rääkis Virk. Seepärast peaks esmalt teavitama politseid ja alles seejärel sotsiaalmeediasse postitama.

„Kui kellelgi on kahtlus, et tema koer on sellise ohtliku maiuse tõttu viga saanud või leiab mõne sellise vorstijupi, palun sellest omakandi korravalvuritele teada anda,“ paneb Virk inimestele südamele.

