SEKSINÄLJAS MEES: „Ma valan su väävelhappega üle!“ 

Foto: Vida Press

Ema haaras 13aastase tütre tagi hõlmadest, raputas, kiskus juustest ja raputas seejärel uuesti. Virutanud veel paar korda lapsele lahtise käega vastu nägu, kägistas teda. Mõned kuud hiljem krabas ta tütre käest mobiiltelefoni nii, et lapsel tuli küüs koos lihaga lahti. Hiljem ähvardas ta liiga kauaks sõbranna juurde jäänud last, et kui too kohe koju ei tule, „hakkab tütre veri mööda seinu voolama ja juuksed vedelevad maas“.