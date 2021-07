RÄNDEKRIIS: Leedukad õpetasid eestlasi 

Kohalikud omavalitsused on Valgevenega piirnevatel aladel võtnud vastu suurel hulgal ebaseaduslikke sisserändajaid, pakkudes neile toitu, hügieenitarbeid, muud esmavajalikku ja peavarju. „Paarist päevast on saanud mitu nädalat ja lõppu ei ole näha ning see valmistab omavalitsusjuhtidele muret,“ sõnas ELVLi juhatuse esimees Tiit Terik pressiteates.

Rändekriisist on enim puudutatud kaheksa Leedu omavalitsust. „Avalik sektor lahendab kriisi paljuski kohalike omavalitsuste kaudu, kuid kogu protsessi koordineerimine on see, mille suhtes omavalitsused rohkemat selgust soovivad. Riiklike ülesannete täitmine ei saa tulla kohaliku kogukonna arvelt ning omavalitsused vajavad garantiid tehtavate kulutuste kompenseerimise osas. See on õpimoment ka Eesti riigile ja omavalitsustele, et protseduurid oleksid paigas enne kriiside algust. Tulime õppima siia rändekriisi kogemusi, õppetunde ja tegutsemisvõimalusi juhuks, kui ka Eesti peaks ühel hetkel taoliste muredega kokku puutuma,“ lisas Terik.