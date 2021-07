ROHKEM KUI ÜKS LÕHE! Estonia eeluuringud näitasid, et vrakil on vigastusi kuhjaga 

„Need vigastused, mida me paremas pardas avastasime, nende konfiguratsioon ühtib paremas pardas olevate kõvade kivimite ehk siis kaljunuki paljandi konfiguratsiooniga,“ rääkis Arikas eile pressikonverentsil, kus võeti kokku kümne merepäeva andmekorjed. Ta ütles, et nad tahavad teada saada, kui suured on kere vigastused. Vaatlusvahenditega tuvastati ja saadi kinnitust, et vrakil – sealhulgas vasakul pardal, mis on suunaga veepinna poole – on nii väikseid pragusid, väljapaineid kui ka rebendeid.

Teada on, et enim sai kannatada laeva ahtriosa, kus on ühtlasi ka kergemad konstruktsioonid, mis on vigastuste suhtes tundlikumad. Kahjustused kanduvad laeva kesk- ja vööriossagi. Laeva ülemine tekk ja korstnaosa on saanud samuti palju kannatada. Parema parda keskosas on aga vähemalt 22 meetrit pikkune ja nelja meetri laiune deformatsioon.

Eeluurimise üks suuremaid avastusi on see, et visiiri taga olev vööriramp on avatud. Selgus, et see on vaid parema parda hinge küljes. Pilt näitas, et sellel leidub vigastusi, kuid mis on need põhjustanud, see jäetakse analüüside-simulatsioonide vastata. Laevainsenerid oletavad, et selle taga on meri oma jõudude ja hoovustega. Sonariuuringud näitasid, et laeva sisse näeb 45 meetri ulatuses. Uurijad silmasid autoteki laes olevaid sõidukeid, risu jne.