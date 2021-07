Juhtkiri | Kes trikitab presidendivalimistega? 

Halb on Raidla loobumine kandideerimisest aga muidugi seetõttu, et võimuliidu presidendiotsingud on taas liikumas algpunkti. Veelgi enam – peaministrilt Kaja Kallaselt kostnud sõnum, et tugev kandidaat on leitud, kuid teda tuleb veenda nõusoleku andmise asjus, vallandas spekulatsioonide laine, mille käigus kõlas nii mõnegi tõepoolest presidentaalsete omadustega inimese nimi. Ent kui see kõik on tagantjärele osutunud vaid spinniks, kas pole siis sel juhul ohtu, et keegi heidab koalitsiooni ponnistustele teadlikult kaikaid kodaratesse? Ei pruugi ju kord juba ennatlikult avalikkuse ette kistu, kellel pole poliitikute võimalikest kokkulepetest ja toetusest aimugi, enam kandideerimisega tõsimeeli kutsumisegi peale nõustuda.