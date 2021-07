Maris Hellrand | Suure keskkonnajäljega „suurlavastus“ ehk Kuidas jagada avalikku kultuuriraha? 

Ilus sõnum keskkonnahoiust mõjus õõnsa ja ebausutavana „suurlavastuse“ enese silmnähtavalt suure keskkonnajalajälje tõttu. Kahju on andekatest muusikutest, kelle loodu ja esitatu mittevajaliku visuaalse ja füüsilise müra alla mattus. Miks peab ookeani saastatusest jutustama diiselmootoriga tõstuki abil ringisõitev hiigelnukk, mille liigutamiseks on kohale lennutatud nukujuhid Hispaaniast?

Esiteks: kliimaneutraalsus. Festivalid ja muud avalikud üritused on juba aastaid töötanud lahenduste kallal, kuidas säästlikumalt toimetada. Linn peaks siin olema eestvedaja ja seadma kliimaneutraalsuse üheks hanketingimuseks, eelduseks või vähemalt eeliseks avaliku raha jagamisel. Keskkonnasõbralikkuseks ei piisa enam topsiringist või rattaparklast publikule, sest täna on võimalik välja arvutada terve produktsiooniahela jalajälg ja siis vastavalt ka tegutseda selle tasakaalustamiseks, mis on osa eelarvest. Edukaid ja töötavaid näiteid on maailmas juba küllaga, kasvõi hiigelsuur Glastonbury festival. Telliskivi tänavatoidu festival on mitu aastat selles suunas pürginud. Avaliku raha sidumine kliimaneutraalsusega on linnadele ja riigile parim viis korraldajate leebeks nügimiseks positiivse muutuse poole, selle muutuse vastutust ei saa panna pelgalt eraettevõtja vabatahtliku valmisoleku kanda.