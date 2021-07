Mailis Reps lahkub Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimehe ning partei aseesimehe kohalt. Ratas: ta peab tegema kõik selleks, et ennast selles kaasuses kaitsta

Õhtulehega rääkinud keskerakondlaste sõnul on erakondlik ootus, et Reps astuks samme tagasi, ent ta ise ei soovi. Parteilaste sõnul võiks endine haridus- ja teadusminister teha Jaak Aabi ehk pärast skandaali sattumist (Aab tabati 2018. aastal jääknähtudega roolist ja astus ministri kohalt tagasi - toim.) võtta aeg maha, minna erasektorisse ja siis tulla tagasi. Aab on praegu asenduspeaminister ehk Kaja Kallase puudumise korral juhib valitsuse tööd tema.

Reps samasugust käiku teha aga ei soovi, rääkisid keskerakondlased Õhtulehele.

Väidetavalt oli ka erakonna esimees Jüri Ratas olnud murelik, kui sai teada, et Õhtuleht uurib taas Mailis Repsi käitumist.

Keskerakonna sees ollakse murelikud, sest valimised on lähenemas ning parteile pole vaja ühte skandaali teise järel, sest nad teavad, et kõik jätkub ning vastaserakonnad toovad ikka ja jälle skandaale esile.

Õhtuleht kirjutas pühapäeval, kuidas mullu 13. jaanuaril pidas toonane haridus- ja teadusminister Mailis Reps oma 45. sünnipäevapeo ministeeriumi rahade eest. Päeval õnnitleti ministrit ja kaeti laud maksumaksja kulul ministeeriumis, õhtul kolis pidu edasi Kadriorgu Mon Reposesse. Sinna oli Reps kutsunud erakonnakaaslased riigikogu fraktsioonist ja Keskerakonna juhatusest.

Mailis Reps on praegu kriminaaluurimise all. Sellele panid aluse Õhtulehe uurivad artiklid, mis näitasid, et toonane haridusminister kasutab ministeeriumi töötajaid ja vara oma isiklikes huvides. Ministeeriumi autojuht ja ministri nõunikud osutusid hoopis poole kohaga lapsehoidjateks. Reps astus paljastuste tõttu ametist tagasi.

Kui algul kvalifitseeris prokuratuur juhtunu väärtoemenetluseks, siis kaks kuud hiljem sai sellest kriminaalmenetlus ja Repsile esitati kahtlustus omastamises. Muuhulgas selgus, et ministeeriumist oli Repsi koju viidud Jura kohvimasin, mille Reps ametist lahkudes tagastas.