Absurdi tipp: politseil ei ole piiril vaktsiinitõendite kontrolliks mobiiltelefone 

Üle-euroopaliste sertifikaatide idee ongi selles, et mistahes EL-i riigis saadud sertifikaadi õigsust ja kehtivust saab kus tahes teises liikmesriigis ka kontrollida.

PPA vastust on aga raske isegi uskuda – nimelt väidetakse, et pole anda piirikontrolli teostavatele ametnikele mobiiltelefone, mis suudaksid vastava äpiga vaktsineerimistõendeid kontrollida! Seetõttu lastakse piiridel Eestisse suur osa inimesi näo järgi ja ilma igasuguse kontrollita, kas neil on korrektne vaktsineerimistõend, mis vabastab koroonatestimise või eneseisolatsiooni nõudest.