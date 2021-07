Miks soovib üha enam neide mundri selga ja püssi õlale visata? „Mõni võib isegi arvata, et läheme ajateenistusse tähelepanu otsima!“  

„Eesootav aeg võiks tulla piisavalt raske, et saaksin oma mugavusstooonist välja astuda,“ räägib Marette-Renate Bristol (19), kes võttis vabatahtlikult kohustuse teenida riiki ja asub tänavu 1. jalaväebrigaadi ridadesse. Lisaks koolis läbitud riigikaitselaagrile on tüdruk kaevanud kaevikuid, käinud kolm korda ajateenijate töövarjuks ja läbinud sõduri baaskursuse kurnava lõpurännaku. „Kõik need kogemused on jätnud ülimalt vägeva mulje,“ tõdeb õhinaga vabast ajast lasketiirus käiv neiu.