„X-TOIMIKUD” | Uurime Glehni pargi energiavälju – ühe koha peal tõused õhku, teises kohas saad nagu haamriga pähe 

Nõmmel, Glehni pargis, kohe lossi kõrval on pisikene kummaline kiviehitis, milliseid on palju ka vanade kelti rajatiste hulgas. Üldiselt arvatakse, et tegemist on lossi juurde kuuluva juurviljakeldriga. Ometigi on sellel kiviehitisel oma koht ufoloogias. „Sellistes niinimetatud juurviljakeldrites on nähtud igasugu olendeid ja nähtusi, orbidest rääkimata,” sõnab Igor Volke. Glehni pargis aga on veel teisigi müstilisi ja tähelepanuväärseid kohti...