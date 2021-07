VIDEO | Rene Arikas: Estonia vrakil on toimunud neli varingut

Kapten sõnas, et vööriramp on olnud osaliselt avatud, aga eelmine nädal tuvastati, et vööriramp on parema parda hinge küljes. „Vöörirambi juures näitas sonar, et näeme 40-45 meetrit laeva sisemusse,“ ütles Arikas, kelle sõnutsi nähti autosid, kaari ja elemente autoteki laes. Järgmisel päeval tehtud kontrollimisel oligi autotekk täielikult avatud.

Tema sõnul vajab uurimist ja simulatsioonide tegemist, mis põhjusel vööriramp ära rebenes. Praeguseks on aga näha, et vööriramp lebab vraki paremas pardas ja toetub laevakerele. Arika sõnul on näha vöörirambi konstruktsioonil vigastusi, näiteks talade deformatsioone, mis on sümmeetriliste kujudega.

Arikas rääkis, et nad ei läinud autotekile, kuna see polnud esialgses plaanis, ühtlasi polnud vastavat tehnikat ega otsest vajadust. Tema sõnutsi pole see seotud esialgse hindamise eesmärkidega ehk mõista, mis põhjusel on vigastused tekkinud.

Küll aga rääkis Arikas, et kuigi laev lebab põhjas parema pardaga, ilmnevad vigastused vasakul pardal. Kapten ütles, et neid tuleb analüüsida ja välja selgitada nende tekkepõhjus.

„Peame aru saama, kui suured on kere läbivad vigastused,“ rääkis Arikas, kelle sõnutsi tuvastati väikeseid pragusid ning erinevates kohtades olid väljapained.

Arikase sõnul leiti vrakilt vähemalt kolm vigastust ning uurimismeeskond kuuendast tekist edasi ei mindud - seitsmendale ja kaheksandale tekile juurdeminek oleks olnud ohtlik.

Kapten ka rääkis, et paremas pardas tuvastati laeva keskosas 22 meetrit pikk ja neli meetrit kõrge deformatsioon ning vigastatud on plaadistus ja laeva sisekonstruktsioonid. Arikase sõnutsi pidi sellise vigastuse tekitanud jõud olema väga suur ning lisas, et see vigastus läheb veel edasi, aga kuna need jäävad laevakere alla, ei suudeta selle täispikkust tuvastada.